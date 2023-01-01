Овечкин забросил 825-ю шайбу и прервал безголевую серию

Сегодня, 06:07





Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал шестиматчевую безголевую серию и отличился в поединке с «Айлендерс», которая прошла 12 ноября в Элмонте.



Овечкин отличился дважды - на 10-й минуте первого периода с подачи Евгения Кузнецова и за три секунды до окончания игры. «Вашингтон» в итоге одержал победу в матче со счетом 4:1.



В текущем сезоне российский хоккеист в 13-ти матчах забросил 4 шайбы и 7 раз ассистировал партнерам.



Россиянин сократил отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю. В активе 38-летнего игрока 826 шайб, на счету Гретцки 894 результативных броска.



В следующем матче «Вашингтон» сыграет дома с «Вегасом» 15 ноября.



В списке 100 лучших снайперов НХЛ за всю историю Овечкин занимает второе место.