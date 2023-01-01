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Составлен рейтинг самых покупаемых продуктов в Москве

Сегодня, 07:23




Чо едят москвичи

Москвичи стали есть больше рыбы, жители столицы предпочитают фрукты, москвичи отказываются от хлеба и сахара. Такие заголовки можно часто встретить в различных отечественных СМИ.

В реальности, как это часто и бывает, все совсем не так. Специалисты экспресс-доставки сети магазинов «Перекресток» составили список самых покупаемых в 2023 году продуктов в Москве.

На первом месте оказалось молоко. Ее заказывали 607 тысяч раз. На второй строчке по популярности расположилась картошка - ее заказывали почти 500 тысяч раз. На третьем месте по количеству заказов белый хлеб, его заказывали 340 тысяч раз.

Далее в списке находятся курица и колбаса. Первую заказывали 311 тысяч раз, вторую - 250 тысяч.

Первый же фрукт в рейтинге появляется только на 12 месте. Но это не гранаты, киви и ананасы. А бананы.

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