Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Медведев или Джокович? В Турине стартует итоговый турнир ATP

Сегодня, 10:46




Медведев и Джокович

В итальянском Турине в воскресенье стартует итоговый турнир сильнейших теннисистов сезона. Среди восьми лидеров чемпионской гонки 2023 года два россиянина - Даниил Медведев и Андрей Рублев.

Оба наших теннисиста оказались в Красной группе, в компанию к ним попали испанец Карлос Алькарас и немецкий теннисист Александр Зверев. Первый матч на турнире Медведев и Рублев проведут между собой 13 ноября, а затем сыграют с двумя оставшимися участниками группы.

В параллельной группе выступят серб Новак Джокович (первая ракетка мира), грек Стефанос Циципас, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.

Полуфинальные поединки пройдут в субботу 18 ноября. а в воскресенье состоится решающий матч.

Призовой фонд итогового турнира составит 15 миллионов долларов. Минимальная сумма призовых составит 325,5 тыс., максимальная - почти 5 млн долларов ($ 4 801 500).

Ранее сообщалось, кто из хоккеистов является самым высокооплачиваемым в КХЛ в нынешнем сезоне.





  • Открытый чемпионат Франции по теннису - Ролан Гаррос 2023
  • Медведев проиграл Надалю в финале Australian Open 2022
  • Открытый чемпионат США по теннису - US Open 2021
  • Открытый чемпионат Австралии по теннису - Australian Open 2020
  • Джокович первым из теннисистов заработал 100 миллионов призовых
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    Панарин против Проворова. Расписание матчей НХЛ на 13 ноября
    На ОГЭ разрешили пользоваться калькулятором
    Самые высокооплачиваемые вакансии без высшего образования
    Медведев или Джокович? В Турине стартует итоговый турнир ATP
    Составлен рейтинг самых покупаемых продуктов в Москве
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 ноября 2023
    Овечкин забросил 825-ю шайбу и прервал безголевую серию
    Праздники 12 ноября: День работников Сбербанка России, Синичкин день
    Абаскаль против Карпина. Расписание матчей РПЛ на 12 ноября
    Забьет Овечкин «Айлендерс»? Расписание матчей НХЛ на 12 ноября


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru