Медведев или Джокович? В Турине стартует итоговый турнир ATP

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В итальянском Турине в воскресенье стартует итоговый турнир сильнейших теннисистов сезона. Среди восьми лидеров чемпионской гонки 2023 года два россиянина - Даниил Медведев и Андрей Рублев.



Оба наших теннисиста оказались в Красной группе, в компанию к ним попали испанец Карлос Алькарас и немецкий теннисист Александр Зверев. Первый матч на турнире Медведев и Рублев проведут между собой 13 ноября, а затем сыграют с двумя оставшимися участниками группы.



В параллельной группе выступят серб Новак Джокович (первая ракетка мира), грек Стефанос Циципас, итальянец Янник Синнер и датчанин Хольгер Руне.



Полуфинальные поединки пройдут в субботу 18 ноября. а в воскресенье состоится решающий матч.



Призовой фонд итогового турнира составит 15 миллионов долларов. Минимальная сумма призовых составит 325,5 тыс., максимальная - почти 5 млн долларов ($ 4 801 500).



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