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Самые высокооплачиваемые вакансии без высшего образования

Сегодня, 11:36




Работа без высшего образования

Какие профессии самые высокооплачиваемые. Стоит ли для получения высокой зарплаты обязательно иметь высшее образование.

По данным ведущих сайтов по поиску работы, для получения хорошей зарплаты очень желательно иметь диплом «вышки». Например, программист Java в среднем получает 300 тыс. рублей, инженер DevOps - 280 тыс., системный аналитик - 149 тыс. Должности директоров оплачиваются еще выше. Так, генеральному директору электросетевой компании предлагают оклад в 1,2 миллиона рублей.

Соискателям без высшего образования тоже не стоит отчаиваться. Агенту по продаже элитных вилл и домов в одной компании обещают доход от 800 тысяч до 8 миллионов, водителю с личным грузовиком - от 720 тысяч. Машинисты получают в среднем 118 тысяч, токари и фрезеровщики - 105 тысяч рублей.

Самые востребованные сферы в 2023 году - промышленность и производство, где требуются квалифицированные рабочие и инженерно-технические работники.

Ранее сообщалось, что в США молодожены выиграли после свадьбы 1 миллион долларов.





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