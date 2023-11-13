13 ноября 2023 - Всемирный день доброты и другие праздники

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В России 13 ноября 2023 года отмечают отмечаются Международный день слепых и Всемирный день доброты.



Международный день слепых учрежден Всемирной организацией здравоохранения в 1984 году и приурочен ко дню рождения Валентина Гаюи – создателя первых учебных заведений для слепых 13 ноября 1745 года.



Всемирный день доброты возник в 1998 году в Токио, когда страны тихоокеанского региона, и примкнувшая к ним Англия впервые провели симпозиум под названием «Всемирное движение за доброту».



День войск радиационной, химической и биологической защиты учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к образованию Химической службы в Рабоче-крестьянской Красной армии 13 ноября 1918 года.



День памяти преподобных Спиридона и Никодима, просфорников Печерских (Спиридон и Никодим). В этот народный праздник рыбаки начинают ловить рыбу и выходят на охоту охотники. В этот день примечают слабых кур для забоя, которые не смогут перезимовать, а остальных закрывают в зимние постройки.