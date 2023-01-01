На ОГЭ разрешили пользоваться калькулятором

Сегодня, 14:05





При сдаче экзамена по математике после окончания 9 класса (ОГЭ) с 2024 года ученикам разрешено будет пользоваться калькулятором. Информация об этом указана в демоверсии экзамена, размещенного на сайте ФИПИ.



Отмечается, что калькулятор должен быть непрограммируемым. Программируемые вычислительные устройства по-прежнему запрещены.



Ранее в список запрещенных при сдаче основного государственного экзамена по математике входили все средства связи (телефоны, смартфоны, планшеты и умные часы), фото-, аудио- и видеоаппаратура, любые носители данных.



В список разрешенных ранее входили линейка и справочники с основными формулами.



Ранее стало известно, какой теме будет посвящен классный час «Разговоры о важном» 13 ноября.