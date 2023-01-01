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Панарин против Проворова. Расписание матчей НХЛ на 13 ноября

Сегодня, 14:41




Артемий Панарин

В Национальной хоккейной лиге 13 ноября состоятся четыре матча. Матч в Нью-Йорке привлечет внимание российских любителей хоккея.

«Нью-Йорк Рейнджерс», в составе которого выступают Артемий Панарин и Игорь Шестеркин, встретится с «Коламбусом», цвета которого защищают Иван Проворов и Кирилл Марченко. Игра начнется в 03:00 по московскому времени.

Панарин набрал в текущем сезоне 22 очка и занимает третье место в списке лучших бомбардиров. «Рейнджерс» одержал 10 побед в 13-ти матчах и идет вторым в Восточной конференции.

Расписание других матчей: «Миннесота» встретится с «Далласом» (02:00 мск), «Монреаль» – с «Ванкувером» (03:00 мск), «Анахайм» – с «Сан-Хосе» (04:00 мск).

Один из лидеров «Миннесоты» Кирилл Капризов занимает 45-е место (14 очков) в списке самых результативных хоккеистов чемпионата, а возглавляет его нападающий «Ванкувера» Элиас Петтерссон (25 очков).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин дважды отличился в матче с «Айлендерс» и сократил отставание от Уэйна Гретцки до 68 шайб.





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