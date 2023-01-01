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День неудачников. Расписание матчей КХЛ на 13 ноября

Вчера, 22:33




Расписание матчей КХЛ 13 ноября

В очередной игровой день в КХЛ 13 ноября 2023 года состоятся два матча.

ХК «Сочи» сыграет в домашнем матче с подмосковным «Витязем», а ЦСКА примет на своем льду «Нефтехимик» из Нижнекамска. Обе встречи начнутся в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА занимает седьмое место на Западе (три поражения подряд на сегодня), ХК «Сочи» идет девятым (семь поражений подряд), «Витязь» замыкает турнирную таблицу конференции. «Нефтехимик» расположился на девятом месте на Востоке (два поражения подряд).

12 ноября в КХЛ состоялись 6 матчей. Московское «Динамо» одержало победу в Минске (2:1) и вернуло себе лидерство в Западной конференции. «Авангард» одержал шестую победу подряд, переиграв в дома «Куньлунь».

После воскресных матчей в тройке лидеров на Западе московское «Динамо» (44 очка), «Спартак» (43 очка) и ярославский «Локомотив». В Восточной конференции лидируют «Лада» (41 очко), «Металлург» (40) и «Авангард» (39).





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