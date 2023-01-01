Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Валиева провалила Гран-при в Казани и собирается подать протест

Вчера, 23:36




Камила Валиева планирует подать протест

Олимпийская чемпионка Камила Валиева неудачно выступила на Гран-при по фигурному катанию, который прошел в эти выходные в Казани.

17-летняя спортсменка лидировала после короткой программы и на 4 балла опережала показавшую второй результат Софью Муравьеву. В воскресенье Валиева провалила произвольную программу и в итоге заняла четвертое место.

Как передает РИА Новости, окружение Валиевой не согласно с некоторыми решениями судей в произвольной программе и планируют подать протест.

Многие отмечают, что на выступление спортсменки мог повлиять негативный фон, связанный с разбирательством в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможного применении Валиевой допинга.

Следующее выступление Валиевой зрители смогут увидеть на этапе Гран-при, который пройдет в Москве 25-26 ноября.





  • В какой форме Валиева? Сильнейшие фигуристы встретятся в Казани
  • Расписание этапов Формула-1 в 2023 году, календарь чемпионата
  • Чемпионат России по фигурному катанию 2021
  • Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020
  • Фигуристка Медведева выиграла золото ЧМ-2016, Коляда остановился в шаге от ...
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    Валиева провалила Гран-при в Казани и собирается подать протест
    День неудачников. Расписание матчей КХЛ на 13 ноября
    13 ноября 2023 - Всемирный день доброты и другие праздники
    Панарин против Проворова. Расписание матчей НХЛ на 13 ноября
    На ОГЭ разрешили пользоваться калькулятором
    Самые высокооплачиваемые вакансии без высшего образования
    Медведев или Джокович? В Турине стартует итоговый турнир ATP
    Составлен рейтинг самых покупаемых продуктов в Москве
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 13 ноября 2023
    Овечкин забросил 825-ю шайбу и прервал безголевую серию


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru