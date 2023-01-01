Валиева провалила Гран-при в Казани и собирается подать протест

Вчера, 23:36





Олимпийская чемпионка Камила Валиева неудачно выступила на Гран-при по фигурному катанию, который прошел в эти выходные в Казани.



17-летняя спортсменка лидировала после короткой программы и на 4 балла опережала показавшую второй результат Софью Муравьеву. В воскресенье Валиева провалила произвольную программу и в итоге заняла четвертое место.



Как передает РИА Новости, окружение Валиевой не согласно с некоторыми решениями судей в произвольной программе и планируют подать протест.



Многие отмечают, что на выступление спортсменки мог повлиять негативный фон, связанный с разбирательством в Спортивном арбитражном суде (CAS) возможного применении Валиевой допинга.



Следующее выступление Валиевой зрители смогут увидеть на этапе Гран-при, который пройдет в Москве 25-26 ноября.