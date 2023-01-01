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Китайское нашествие. Названы самые продаваемые иномарки в октябре

Сегодня, 10:50




Самые продаваемые иномарки в октябре

Опубликована статистика продаж новых легковых машин в октябре 2023 года. Всего за 10-й месяц года в России было реализовано более 112 тысяч автомобилей. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Явным лидером рынка является отечественная LADA, но более интересна статистика по продажам иномарок. Первое место занимает китайский Haval. Машин этого бренда, который был основан в 2013 году, было реализовано в октябре 12 823 штуки.

Следующие пять мест также занимают китайские производители - Chery, Geely, Changan, OMODA и EXEED. Совсем недавний лидер, корейская компания Kia, продолжает терять позиции и в октябре опустился на 8-е место. Японская компания Toyota расположилась на 9-м месте, хотя еще год назад продукция этой марки шла в лидерах по продажам.

Кроссовер Jolion от Haval стал самой продаваемой моделью в прошлом месяце. Компактный кроссовер был реализован 6,3 тысяч раз.

Ранее сообщалось о том, какие продукты чаще всего попупают москвичи.





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