14 ноября 2023 - День социолога и другие праздники

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В России 14 ноября 2023 года отмечаются День социолога, Международный день логопеда и Всемирный день борьбы с диабетом.



Всемирный день борьбы с диабетом учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2006 году и приурочен ко дню рождения открывателю гормона инсулина Фредерика Бантинга 14 ноября 1891 года.



День социолога отмечается неофициально с 1994 года и приурочен к открытию Русской высшей школы общественных наук в Париже в 1901 году, при которой функционировал один из первых в мире социологических факультетов.



Международный день логопеда проходит на неофициальном уровне 20-й раз.



День памяти бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана Азийских и матери их преподобной Феодотии (Кузьминки осенние). В этот день было принято обмениваться курами, как подарками. Таких кур никогда не забивали, пока они сами не умирали, кормили их овсом или ячменем. Считалось, что яйца, которые снесет такая курица, будут целебными.