«Эдмонтон» идет на дно. Расписание матчей НХЛ на 14 ноября

Сегодня, 16:35





Два матча состоятся в Национальной хоккейной лиге 14 ноября. «Эдмонтон» встретится дома с «Айлендерс» (04:30 мск), а «Сиэтл» проведет на своем льду матч с «Колорадо» (06:00 мск).



«Эдмонтон» - одно из самых главных разочарований нынешнего сезона. Год назад команда завершила чемпионат на втором месте в Западной конференции и уступила в четвертьфинале Кубка Стэнли будущему победителю «Вегасу». В этом сезоне команда занимает 30-е место в общей таблице, одержав всего три победы в 13 матчах. 12 ноября главный тренер «Эдмонтона» Джей Вудкрофт был отправлен в отставку, новым наставником команды стал Крис Кноблаух.



Лидеры «Ойлерз» Коннор Макдэвид и Леон Драйзайтль набрали 153 и 128 очков и возглавили весной список лучших бомбардиров регулярного чемпионата. В этом сезоне Макдэвид только 2 раза поражал ворота соперников и отдал 8 результативных передач. На счету Драйзайтля 15 очков.



«Айлендерс» проиграл последние чыте матча и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Колорадо» и «Сиэтл» занимают, соответственно, 5-е и 10-е место на Западе.



Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтона» Александр Овечкин сделал дубль в игре с «Айлендерс».