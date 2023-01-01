Алина Загитова опубликовала фото в черном платье с барашком

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Олимпийсая чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала в своем телеграм-канале откровенные фото.



21-летняя уроженка Ижевска позирует в длинном черном платье с вырезом и держит в руках черного барашка. В комментариях поклонники фигуристки выразили восхищение новой задумкой спортсменки.



В 2019 году Загитова приостановила свое участие в соревнованиях и на данный момент участвует в различных коммерческих шоу, учится на журналиста и пробует себя в роли телеведущей.



Ранее сообщалось, что известная фигуристка Камила Валиева провалила Гран-при в казани и собирается подать протест.