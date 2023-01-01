Врач назвала продукты, которые помогут отказаться от сахара

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Всем хорошо известно, что современный человек употребляет слишком много сахара. Ученые из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) подсчитали, что нормой для взрослого человека является 30-50 грамм в сутки.



Чтобы было понятнее, это 6-10 чайных ложек. Стоит учитывать, что это не только сахар, который вы добавляете в чай или кофе по утрам. Сахар также содержится в кондитерских изделиях, различных сладостях, фруктах и овощах.



Известный врач-диетолог Марият Мухина в интервью Москве 24 рассказала о том, какие продукты помогут побороть тягу к сладкому. Необходимо ввести в свой рацион цельнозернистые каши, орехи, яйца, помидоры, сыры, брокколи, груши, курицу и говядину.



Покупной сахар можно замещать инжиром, финиками, курагой и черносливом. Также Мухина посоветовала питаться маленьким порциями пять раз в день, чтобы избежать резкого падения сахара в крови.



Ранее сообщалось, какие продукты наиболее популярны у жителей Москвы.