Дерби на Ходынке. Расписание матчей КХЛ на 14 ноября

Вчера, 22:11





Во вторник 14 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоятся восемь матчей. Центральная встреча пройдет в Москве, где «Спартак» на арене «Мегаспорт» сыграет с московским «Динамо». Матч начнется в 19:30 по московскому времени.



Динамовцы возглавляют турнирную таблицу Западной конференции и на одно очко опережают идущий вторым «Спартак».



Интерес для нейтрального болельщика может представлять поединок между «Ак Барсом» и СКА (19:00 мск), но команды сейчас находятся не в лучшей форме.



В других матчах встретятся следующие команды: «Адмирал» - «Автомобилист» (12:30 мск), «Сибирь» - «Торпедо» (15:30), «Авангард» - «Северсталь» (16:30), «Трактор» - «Салават Юлаев» (17:00), «Динамо» Мн - «Металлург» (19:10), «ХК Сочи» - «Витязь» (19:30).



Еще несколько вопросов, на которые любители хоккея могут получить в этот день ответы. Сможет ли «Авангард» одержать седьмую победу подряд в нынешнем сезоне? Прервет ли «ХК Сочи» серию из восьми поражений подряд?



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