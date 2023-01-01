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Тело Клебо отправили на самоизоляцию из-за коронавируса

Сегодня, 13:36




Йоханнес Клебо

На следующей неделе стартует первый этап Кубка мира по лыжным гонкам. Соревнования пройдут в Финляндии с 24 по 26 ноября.

Спортсмены из России по-прежнему отстранены от участия в этих соревнованиях. Под вопросом и участие на этапе в Руке норвежских лыжников и лыжниц.

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо на сборах в Италии первым сдал положительный тест на коронавирус и сейчас не участвует в тренировках. «Мое тело еще не готово», - заявил Клебо норвежским СМИ.

Затем COVID-19 подтвердился у Тириль Уднес Венг. Оба спортсмена являются победителями общего зачета прошлогоднего Кубка мира и лидерами своей сборной. Через несколько дней вирус выявили у других норвежских лыжников - Шура Рете и Дидрика Тёнсета и Хорарда Тёугбёля.

Это не первый случай массового заражения лыжников и биатлонистов из Норвегии. Каждый год у спортсменов из этой страны случаются массовые заражения. Многие эксперты связывают это с тем, что местные лыжники плотно сидят на препаратах, вследствие чего резко понижается иммунитет.

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