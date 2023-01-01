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Хоккеист Капризов купается в крови оленей-маралов

Сегодня, 14:35




Кирилл Капризов

Российский хоккеист Кирилл Капризов, выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги «Миннесота Уайлд» заявил, что принимает ванны из олейньей крови.

Во время летней подготовки к сезону спортсмен для укрепления иммунитета принимает ванны, в воду которых добавляют кровь из рогов молодых оленей-маралов.

Как отмечает Капризов в интервью YouTube-каналу «Суперлига», подобная процедура популярна среди многих спортсменов и направлена на укрепление иммунитета. Сам хоккеист принимает такие ванны с семи лет.

Капризов не оригинален в своих попытках поднять иммунитет. Многие знаменитые спортсмены используют кровопускание, баротерапию (насыщение кислородом под давлением), криотерапию (контакт кожи с очень низкой температурой) и другие процедуры.

Кровь маралов может и повышает иммунитет, но точно не улучшает игровые показатели. В нынешнем сезоне «Миннесота» идет в конце турнирной таблицы НХЛ, да и сам Капризов не блещет результативностью - 15 очков и 43-е место в списке лучших бомбардиров сезона.

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    Хоккеист Капризов купается в крови оленей-маралов
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