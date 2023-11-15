15 ноября 2023 - День призывника и другие праздники

В России 15 ноября 2023 года отмечаются Всероссийский день призывника, День вторичной переработки и День молочных коктейлей.
Какой праздник отмечают 15 ноября 2023 года
День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью приурочен к дню создания 6-го управление МВД СССР в 1988 году.
Всероссийский день призывника учрежден распоряжением Президента России Бориса Ельцина в 1992 году. Дата праздника совпадает с осенним призывом.
Всемирный день вторичной переработки отмечается с 1997 года, когда в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие – День переработки отходов в Америке.
День молочных коктейлей отмечается на неофициальном уровне всеми любителями это напитка.
День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (Акиндин и Пигасий). На Руси в этот день семья собиралась у печки и гадала на свою судьбу. Существует поверье, что все задуманное в этот день сбывается.