15 ноября 2023 - День призывника и другие праздники

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В России 15 ноября 2023 года отмечаются Всероссийский день призывника, День вторичной переработки и День молочных коктейлей.



Какой праздник отмечают 15 ноября 2023 года



День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью приурочен к дню создания 6-го управление МВД СССР в 1988 году.



Всероссийский день призывника учрежден распоряжением Президента России Бориса Ельцина в 1992 году. Дата праздника совпадает с осенним призывом.



Всемирный день вторичной переработки отмечается с 1997 года, когда в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие – День переработки отходов в Америке.



День молочных коктейлей отмечается на неофициальном уровне всеми любителями это напитка.



День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (Акиндин и Пигасий). На Руси в этот день семья собиралась у печки и гадала на свою судьбу. Существует поверье, что все задуманное в этот день сбывается.