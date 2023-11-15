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15 ноября 2023 - День призывника и другие праздники

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Какой праздник 15 ноября

В России 15 ноября 2023 года отмечаются Всероссийский день призывника, День вторичной переработки и День молочных коктейлей.

Какой праздник отмечают 15 ноября 2023 года

День создания подразделений по борьбе с организованной преступностью приурочен к дню создания 6-го управление МВД СССР в 1988 году.

Всероссийский день призывника учрежден распоряжением Президента России Бориса Ельцина в 1992 году. Дата праздника совпадает с осенним призывом.

Всемирный день вторичной переработки отмечается с 1997 года, когда в США впервые прошло масштабное экологическое мероприятие – День переработки отходов в Америке.

День молочных коктейлей отмечается на неофициальном уровне всеми любителями это напитка.

День памяти мучеников Акиндина, Пигасия, Аффония, Елпидифора, Анемподиста и иже с ними (Акиндин и Пигасий). На Руси в этот день семья собиралась у печки и гадала на свою судьбу. Существует поверье, что все задуманное в этот день сбывается.





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