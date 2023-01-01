Овечкин против «Вегаса». Расписание матчей НХЛ на 15 ноября

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В ночь на среду 15 ноября в Национальной хоккейной лиге состоятся девять матчей. Александр Овечкин с «Вашингтоном» примет на своем льду «Вегас». Матч начнется в 03:00 по московскому времени.



В прошлом матче Овечкин забросил две шайбы, поэтому все внимание российских болельщиков будет приковано к этой игре. Капитан «Кэпиталз» потихоньку входит в свой привычный ритм и сокращает отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов. «Вегас», напомним, является действующим обладателем Кубка Стэнли и лидером этого сезона.



«Тампа» Кучерова отправится в гости к «Сент-Луису» (04:00). Российский нападающий неплохо начал сезон и занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.



Расписание других матчей: Баффало - Бостон (03:00 мск), Монреаль - Калгари (03:00), Коламбус - Питтсбург (03:00), Виннипег - Нью-Джерси (04:00), Даллас - Аризона (04:00), Нэшвилл - Анахайм (04:00), Сан-Хосе - Флорида (06:30).



Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Айлендерс».