Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Овечкин против «Вегаса». Расписание матчей НХЛ на 15 ноября

Сегодня, 15:51




Овечкин против Вегаса

В ночь на среду 15 ноября в Национальной хоккейной лиге состоятся девять матчей. Александр Овечкин с «Вашингтоном» примет на своем льду «Вегас». Матч начнется в 03:00 по московскому времени.

В прошлом матче Овечкин забросил две шайбы, поэтому все внимание российских болельщиков будет приковано к этой игре. Капитан «Кэпиталз» потихоньку входит в свой привычный ритм и сокращает отставание от Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов. «Вегас», напомним, является действующим обладателем Кубка Стэнли и лидером этого сезона.

«Тампа» Кучерова отправится в гости к «Сент-Луису» (04:00). Российский нападающий неплохо начал сезон и занимает третье место в списке лучших бомбардиров чемпионата.

Расписание других матчей: Баффало - Бостон (03:00 мск), Монреаль - Калгари (03:00), Коламбус - Питтсбург (03:00), Виннипег - Нью-Джерси (04:00), Даллас - Аризона (04:00), Нэшвилл - Анахайм (04:00), Сан-Хосе - Флорида (06:30).

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин забросил две шайбы в матче с «Айлендерс».





  • Панарин против Проворова. Расписание матчей НХЛ на 13 ноября
  • Овечкин забросил 825-ю шайбу и прервал безголевую серию
  • Забьет Овечкин «Айлендерс»? Расписание матчей НХЛ на 12 ноября
  • «Вегас» разгромил «Флориду» и стал обладателем Кубка Стэнли 2023
  • Триллер в Питтсбурге: 15 шайб, хет-трик Малкина и «-4» Овечкина
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    ЦСКА опустился до уровня «Амура». Расписание КХЛ на 15 ноября
    В Москве в выходные придет мороз и декабрьская погода
    15 ноября 2023 - День призывника и другие праздники
    Овечкин против «Вегаса». Расписание матчей НХЛ на 15 ноября
    Хоккеист Капризов купается в крови оленей-маралов
    Тело Клебо отправили на самоизоляцию из-за коронавируса
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 15 ноября 2023
    Дерби на Ходынке. Расписание матчей КХЛ на 14 ноября
    Врач назвала продукты, которые помогут отказаться от сахара
    «Эдмонтон» идет на дно. Расписание матчей НХЛ на 14 ноября


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru