В Москве в выходные придет мороз и декабрьская погода

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На ближайшие выходные 18 и 19 ноября в Москве будет морозно и холодно. Уже в пятницу столицу накроет арктический циклон, который принесет с собой холодный зимний воздух.

В ночь с четверга на пятницу температура опустится до минусовых значений и днем в последний рабочий день ожидается облачная погода и заморозки до 4 градусов ниже нуля. В субботу и воскресенье погода не изменится. Ночью температура может опускаться до 7 градусов со знаком минус, днем ожидается 4-5 градусов ниже нуля.

Ветер в эти дни будет слабый и не превышать 2-3 метров в секунду. В пятницу могут выпасть небольшие осадки в виде снега.

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