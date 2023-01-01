ЦСКА опустился до уровня «Амура». Расписание КХЛ на 15 ноября

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15 ноября в Континентальной хоккейной лиге состоится один матч. Московские армейцы примут на своем льду хабаровский «Амур».

Матч пройдет на ЦСКА-Арене и начнется в 19:30 по московскому времени.

ЦСКА набрал 32 очка и занимает 6-е место на Западе, «Амур» имеет в активе 30 очков и идет 9-м в Восточной конференции.

Накануне в КХЛ были сыграны 8 матчей. Выделим главные события. «Спартак» переиграл в овертайме московское «Динамо» (4:3) и вернулся на первое место в таблице розыгрыша. У обеих команд по 45 очков. Омский «Авангард» обыграл «Северсталь» (5:4 ОТ) и одержал седьмую победу подряд. «ХК Сочи» проиграл девятый матч подряд («Витязю» 1:3) и продолжает свободное падение на дно турнирной таблицы. «Адмирал» проиграл 13 из 15-ти последних матчей и уверенно расположился на последнем месте. «Магнитка» выиграла пять матчей подряд (после пяти поражений подряд) и возглавила Восточную конференцию.

Ранее стало известно, что воронежский «Факел» стал лучшим клубом РПЛ.