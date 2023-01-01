Карлик среди претендентов. Расписание отбора Евро-2024 на 16 ноября

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В четверг 16 ноября в отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу (Евро-2024) состоятся 9 матчей.



В группе А Грузия сыграет с Шотландией (20:00 мск), а Кипр примет Испанию (21:00). Испанцы и шотландцы уже завоевали путевки в финальный турнир.



В группе F Азербайджан сыграет со Швецией (20:00), Эстония встретится дома с Австрией (20:00). Здесь также встречи будут носить товарищеский характер, обладатели двух путевок уже определены (Австрия и Бельгия).



В группе G Болгария примет Венгрию (20:00), а Черногория сыграет на своем поле с Литвой (22:45). Двум фаворитам (Венгрии и Сербии), конкуренцию за выход из группы может составить Черногория.



Интерес представляют встречи в группе J, где на вторую путевку претендуют три команды (Словакия, Люксембург и Исландия). Если Словакия не проиграет дома Исландии (22:45), то в третий раз в своей истории выйдет в финальный турнир. В других матчах сыграют Люксембург с Боснией и Герцеговиной (22:45) и Лихтенштейн с Португалией (22:45).



Ранее стало известно расписание финального раунда Евро-2024, который пройдет в Германии.