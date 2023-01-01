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Овечкина едва не покалечили в матче «Вегасом»

Сегодня, 10:54




Овечкин получил удар в шею

В очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над действующим обладателем Кубка Стэнли (3:0).

Столичный клуб забил три безответные шайбы в ворота Логана Томпсона. Капитан «Кэпиталз» на этот раз не отметился результативными действиями, провел на льду почти 22 минуты (больше только защитник Джон Карлсон) и завершил встречу с показателем полезности «+1».

В начале первого периода Овечкин получил удар клюшкой в шею от защитника «Голден Найтс» Брейдена Макнэбба, но через несколько минут опять вышел на лед.

«Вашингтон» после этой победы, которая стала 4-й в 5-ти матчах, переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Вегас» уступил лидерство в общей таблице чемпионата «Бостону», который переиграл в гостях «Баффало» со счетом 5:2.

Ранее сообщалось, что нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов купается в крови оленей-маралов.





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