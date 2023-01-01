Овечкина едва не покалечили в матче «Вегасом»

Сегодня, 10:54





В очередном матче регулярного сезона Национальной хоккейной лиги клуб Александра Овечкина «Вашингтон Кэпиталз» одержал победу над действующим обладателем Кубка Стэнли (3:0).



Столичный клуб забил три безответные шайбы в ворота Логана Томпсона. Капитан «Кэпиталз» на этот раз не отметился результативными действиями, провел на льду почти 22 минуты (больше только защитник Джон Карлсон) и завершил встречу с показателем полезности «+1».



В начале первого периода Овечкин получил удар клюшкой в шею от защитника «Голден Найтс» Брейдена Макнэбба, но через несколько минут опять вышел на лед.



«Вашингтон» после этой победы, которая стала 4-й в 5-ти матчах, переместился на четвертое место в Восточной конференции. «Вегас» уступил лидерство в общей таблице чемпионата «Бостону», который переиграл в гостях «Баффало» со счетом 5:2.



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