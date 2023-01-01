Бах против. МОК рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы

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МОК выпустил рекомендацию, которая адресована национальным олимпийским комитетам стран. В ней сказано, что Международный олимпийский комитет не рекомендует спортсменам участвовать в Играх дружбы, которые пройдут в сентябре 2024 года в России.



Директор департамента МОК по связям с НОК Джеймс Маклеод в интервью порталу Inside the Games заявил, что МОК просит проявить осторожность и что любое участие спортсменов во Всемирных играх дружбы противоречит целям олимпийского движения.



Реакция руководства МОК на решение России провести Игры дружбы не выглядит сенсацией. Долгие годы МОК руководил всем мировым спортом и, что неудивительно, не хочет терять власть и деньги. В следующем году последуют более жесткие решения от этой организации в адрес как отдельных стран, так и спортсменов.



Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Призовые за победу на турнире составят 40 тысяч долларов. Медали победителей Игр будут изготовлены из чистого золота.



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