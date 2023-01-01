Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


День отказа от курения. Какой праздник отмечают 16 ноября 2023 года

Сегодня, 16:33




Какой праздник 16 ноября

В России и мире 16 ноября 2023 года отмечают следующие праздники (День отказа от курения, День терпимости), в том числе церковные православные и народные (Анна Холодная).

Международный день отказа от курения возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества и отмечается каждый третий четверг ноября.

Всемирный день философии учрежден ЮНЕСКО в 2002 году и отмечается в третий четверг ноября.

Всероссийский день проектировщика отмечается на неофициальном уровне в 19-й раз.

Международный день терпимости учрежден «Декларацией принципов терпимости», принятой резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Международный день терпимости отмечают те, кто придерживается принципов ненасилия, толерантности, проявляет уважение и понимание к человеку.

День памяти святой Анны, дочери киевского князя Всеволода (Анна Холодная). В этот день по традиции женщины занимаются рукоделием, садятся за пряжу и холсты.

Ранее сообщалось, что на ОГЭ с 2024 года разрешили пользоваться калькулятором.





  • 15 ноября 2023 - День призывника и другие праздники
  • 14 ноября 2023 - День социолога и другие праздники
  • 13 ноября 2023 - Всемирный день доброты и другие праздники
  • Праздники 12 ноября: День работников Сбербанка России, Синичкин день
  • Экономисты и офтальмологи 11 ноября отмечают свой праздник
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    «ХК Сочи» продолжает падение. Расписание КХЛ на 16 ноября
    Встаем на коньки. Стала известна дата открытия катка на ВДНХ
    «Ванкувер» на подъеме. Расписание матчей НХЛ на 16 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 16 ноября 2023 года
    День отказа от курения. Какой праздник отмечают 16 ноября 2023 года
    Бах против. МОК рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы
    Овечкина едва не покалечили в матче «Вегасом»
    Карлик среди претендентов. Расписание отбора Евро-2024 на 16 ноября
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 ноября 2023
    Программа передач Матч ТВ на 15 ноября 2023 года


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru