День отказа от курения. Какой праздник отмечают 16 ноября 2023 года

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В России и мире 16 ноября 2023 года отмечают следующие праздники (День отказа от курения, День терпимости), в том числе церковные православные и народные (Анна Холодная).



Международный день отказа от курения возник в 1977 году по инициативе Американского онкологического общества и отмечается каждый третий четверг ноября.



Всемирный день философии учрежден ЮНЕСКО в 2002 году и отмечается в третий четверг ноября.



Всероссийский день проектировщика отмечается на неофициальном уровне в 19-й раз.



Международный день терпимости учрежден «Декларацией принципов терпимости», принятой резолюцией Генеральной конференции ЮНЕСКО 16 ноября 1995 года. Международный день терпимости отмечают те, кто придерживается принципов ненасилия, толерантности, проявляет уважение и понимание к человеку.



День памяти святой Анны, дочери киевского князя Всеволода (Анна Холодная). В этот день по традиции женщины занимаются рукоделием, садятся за пряжу и холсты.



Ранее сообщалось, что на ОГЭ с 2024 года разрешили пользоваться калькулятором.