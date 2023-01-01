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«Ванкувер» на подъеме. Расписание матчей НХЛ на 16 ноября

Сегодня, 17:20




Овечкин против Вегаса

В Национальной хоккейной лиге 16 ноября состоятся пять матчей. «Ванкувер», в составе которого играет лучший бомбардир текущего сезона Элиас Петтерссон, встретится дома с «Айлендерс». Матч начнется в 06:00 по московскому времени.

Тройка лучших бомбардиров выглядит на сегодня так: Элиас Петтерссон - 25 (7+18), Давид Пастрняк из «Бостона» - 24 (11+13), Артемий Панарин из «Рейнджерс» - 24 (8+16).

Еще один игрок «Кэнакс», Брок Бёзер, забросил 12 шайб и занимает третье место в списке лучших снайперов чемпионата. Что характерно, в 10-ке лучших по заброшенным шайбам только два канадских игрока - Сэм Райнхарт и Сидни Кросби. Остон Мэттьюс имеет двойное гражданство.

«Эдмонтон» занимает 31-е место в турнирной таблице. Команда в двух последних матчах одержала победу и болельщики канадского клуба надеются, что неудачи уже позади. Этой ночью «Ойлерз» будут играть с «Сиэтлом» (04:30 мск).

Расписание других матчей игрового дня: «Каролина» - «Филадельфия» (03:30), «Колорадо» - «Анахайм» (05:00), «Оттава» - «Детройт» (22:00).

Ранее сообщалось, что Овечкин получил удар клюшкой в шею в матче «Вегасом».





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