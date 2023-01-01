Встаем на коньки. Стала известна дата открытия катка на ВДНХ

Сегодня, 18:10





Главный каток страны, который много лет работает зимой на ВДНХ, в 2023 году начнет работу с 24 ноября.



Как сообщает официальный сайт выставки, площадка для катания будет открыта на площади Промышленности, около макета ракеты-носителя «Восток». В прошлом году ледовое покрытие располагалось от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие».



Работать каток будет ежедневно (кроме понедельника) с 11:00 (с 10:00 в субботу и воскресенье) и до 23:00. Перерыв на два часа для приведения катка в порядок установлен с 15:00 до 17:00.



Как обычно, рядом будут открыты пункты прокаты инвентаря, а для желающих согреться откроются точки с горячими напитками.



Ранее фигуристка Алина Загитова выложила в сеть свои фото в откровенном наряде.