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«ХК Сочи» продолжает падение. Расписание КХЛ на 16 ноября

Сегодня, 21:47




Расписание матчей КХЛ 16 ноября

В Континентальной хоккейной лиге 16 ноября состоятся восемь игр. Две из них заслуживают особого внимания - московское «Динамо» отправится в гости к «Ак Барсу» (19:00 мск), а «Спартак» сыграет дома с «Салаватом Юлаевым» (19:30).

Столичные команды возглавляют турнирную таблицу КХЛ, «Ак Барс» с «Салаватом Юлаевым» занимают, соответственно, 9-е и 10-е места. Казанская команда уступила в трех последних матчах, причем два - прямым конкурентам за высокие места.

«ХК Сочи» проиграл уже девять матчей подряд. В первых 15-ти играх сезона сочинцы одержали 10 побед при 5-ти поражениях и набрали 20 очков. В последующих 16-ти встречах команда набрала только 6 очков (2 победы и 14 поражений). Слом в команде случился после поражения со счетом 1:10 от «Северстали» 7 октября и переход через несколько дней в СКА лучшего бомбардира и снайпера хорвата Борна Рендулича.

Расписание других матчей игрового дня: «Сибирь» - «Металлург» (15:30), «Трактор» - «Барыс» (17:00), «Локомотив» - «Куньлунь» (19:00), «Северсталь» - СКА (19:00), «Динамо» Мн - «Витязь» (19:10), «ХК Сочи» - «Лада» (19:30).

Ранее сообщалось, что МОК рекомендовал национальным олимпийским комитетам отказаться от участия в Играх дружбы.





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