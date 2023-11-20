Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Тема классного часа «Разговоры о важном» 20 ноября 2023 года

Вчера, 22:28




Разговоры о важном 20 ноября 2023

Классный час «Разговоры о важном», который пройдет 20 ноября 2023 года, будет посвящен теме «О взаимоотношениях в семье».

Основная цель занятия - сформировать целостное отношение школьников к семье и стремление создавать полноценные многодетные семьи. Объяснить, что семья - это пространство любви, уважения, заботы и взаимной поддержки. И не забывать о том, что традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины.

Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) можно скачать на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.

«Разговоры о важном» 27 ноября будут посвящены теме «Что такое Родина?».

Ранее стала известна дата открытия ледового катка на ВДНХ.





  • Встаем на коньки. Стала известна дата открытия катка на ВДНХ
  • 15 ноября 2023 - День призывника и другие праздники
  • На ОГЭ разрешили пользоваться калькулятором
  • О чем будут «Разговоры о важном» 13 ноября 2023 года
  • В какой форме Валиева? Сильнейшие фигуристы встретятся в Казани
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    Тема классного часа «Разговоры о важном» 20 ноября 2023 года
    «ХК Сочи» продолжает падение. Расписание КХЛ на 16 ноября
    Встаем на коньки. Стала известна дата открытия катка на ВДНХ
    «Ванкувер» на подъеме. Расписание матчей НХЛ на 16 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 16 ноября 2023 года
    День отказа от курения. Какой праздник отмечают 16 ноября 2023 года
    Бах против. МОК рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы
    Овечкина едва не покалечили в матче «Вегасом»
    Карлик среди претендентов. Расписание отбора Евро-2024 на 16 ноября
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 16 ноября 2023


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru