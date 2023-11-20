Тема классного часа «Разговоры о важном» 20 ноября 2023 года

Вчера, 22:28





Классный час «Разговоры о важном», который пройдет 20 ноября 2023 года, будет посвящен теме «О взаимоотношениях в семье».



Основная цель занятия - сформировать целостное отношение школьников к семье и стремление создавать полноценные многодетные семьи. Объяснить, что семья - это пространство любви, уважения, заботы и взаимной поддержки. И не забывать о том, что традиционная семья в России – это союз мужчины и женщины.



Материалы для классных руководителей (сценарии, методические материалы, видеоролики и плакаты) можно скачать на официальном сайте razgovor.edsoo.ru.



«Разговоры о важном» 27 ноября будут посвящены теме «Что такое Родина?».



Ранее стала известна дата открытия ледового катка на ВДНХ.