Футболист «Динамо» Федор Смолов стал отцом

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У футболиста московского «Динамо» Федора Смолова и его супруги Карины Истоминой родилась дочь. Об этом сообщил телеграм-канал футбольного клуба и выложил в сеть фотографию футболиста с ребенком.



Смолову 9 февраля исполнилось 33 года. Футболист ранее состоял в отношениях с телеведущей Викторией Лопырёвой, затем с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, Софьей Никитчук. С 2020 года, по информации еженедельника «7 дней», с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.



Свадьба Смолова и Истоминой состоялась 5 июня 2023 года. Избраннице игрока 29 лет и на сегодняшний день она является успешным блогером и одним из самых известных диджеев Москвы.



Жена Смолова недавно опубликовала в соцсетях фото, где она делает упражнения с гантелями и тренируется на 38-й неделе беременности.



Ранее сообщалось, что бывшая девушка игрока «Спартака» Виктория Боня показала лицо после пластической операции.