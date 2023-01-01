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Футболист «Динамо» Федор Смолов стал отцом

Сегодня, 08:31




Федор Смолов с дочерью и Карина Истомина

У футболиста московского «Динамо» Федора Смолова и его супруги Карины Истоминой родилась дочь. Об этом сообщил телеграм-канал футбольного клуба и выложил в сеть фотографию футболиста с ребенком.

Смолову 9 февраля исполнилось 33 года. Футболист ранее состоял в отношениях с телеведущей Викторией Лопырёвой, затем с моделями Мирандой Шелия, Юлией Левченко, Софьей Никитчук. С 2020 года, по информации еженедельника «7 дней», с внучкой Бориса Ельцина Марией Юмашевой.

Свадьба Смолова и Истоминой состоялась 5 июня 2023 года. Избраннице игрока 29 лет и на сегодняшний день она является успешным блогером и одним из самых известных диджеев Москвы.

Жена Смолова недавно опубликовала в соцсетях фото, где она делает упражнения с гантелями и тренируется на 38-й неделе беременности.

Ранее сообщалось, что бывшая девушка игрока «Спартака» Виктория Боня показала лицо после пластической операции.





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