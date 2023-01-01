Эрлингу Холанду пора сменить гражданство

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Один из претендентов на «Золотой мяч» нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд не поедет на чемпионат Европы по футболу.



Норвежские футболисты потеряли все шансы на выход из своей группы и в очередной раз пропустят крупный международный турнир. В последний раз Норвегия принимала участие в Евро в 2000 году.



Одному из лучших футболистов мира на данный момент пора задуматься о смене гражданства и переехать, например, в Албанию, Молдавию или Казахстан, которые еще не потеряли шансов на выход в финальную часть.



Или, как вариант, попросить УЕФА о разрешении сыграть в нейтральном статусе. Например, в составе сборной Англии. Спортивный век короток и не стоит пропускать один за другим крупные международные турниры.



Примерно так поступают сейчас многие российские спортсмены. А вот что ответил на вопрос о смене сборной Холанд: «Играть за Норвегию – это удовольствие, моменты гордости. Я норвежец и горжусь этим».



Ранее сообщалось, что у футболиста московского «Динамо» Федора Смолова родилась дочь.