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Какой праздник отмечают 17 ноября 2023 года

Сегодня, 15:23




Какой праздник 17 ноября

В России и мире 17 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.

Международный день студентов учрежден 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов в Праге.

День участкового учрежден приказом генерал-полковника милиции В.А. Васильева в 2002 году и приурочен к утверждению «Инструкции участковому надзирателю» 17 ноября 1923 года.

День черной кошки учрежден по инициативе активистов итальянской ассоциации защиты животных и окружающей среды в 2007 году.

Священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера (Ерема - сиди дома). В этот день стараются не выходить из дома, чтобы не встретиться с нечистью. Запрещается давать кому-то свои вещи и продукты, иначе счастье покинет дом.

Ранее стала известна дата начала работы ледового катка на ВДНХ в Москве.





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