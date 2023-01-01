Какой праздник отмечают 17 ноября 2023 года

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В России и мире 17 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные и народные.



Международный день студентов учрежден 17 ноября 1946 года на Всемирном конгрессе студентов в Праге.



День участкового учрежден приказом генерал-полковника милиции В.А. Васильева в 2002 году и приурочен к утверждению «Инструкции участковому надзирателю» 17 ноября 1923 года.



День черной кошки учрежден по инициативе активистов итальянской ассоциации защиты животных и окружающей среды в 2007 году.



Священномучеников Никандра, епископа Мирского и Ермея пресвитера (Ерема - сиди дома). В этот день стараются не выходить из дома, чтобы не встретиться с нечистью. Запрещается давать кому-то свои вещи и продукты, иначе счастье покинет дом.



Ранее стала известна дата начала работы ледового катка на ВДНХ в Москве.