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В субботу 18 ноября стартует новое соревнование среди биатлонистов - Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).



В этом сезоне запланировано проведение одного этапа в Ханты-Мансийске. Как уточняют организаторы, в случае успешного опыта

через год количество этапов может возрасти.



18 ноября пройдут мужские и женские масс-старты, а в воскресенье 19 ноября состоятся гонки преследования. Все старты покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямые трансляции мужских гонок начнутся в 09:05 по московскому времени, соревнования среди женщин будут показаны в 11:20 мск.



Победители гонок получат по 1 миллиону рублей, серебряные призеры - по 500 тысяч, бронзовые - по 250 тысяч. Не останутся без вознаграждения и биатлонисты, занявшие 4-6 места.



В гонках примут участие почти 120 биатлонистов из России и Белоруссии.



Ранее стало известно, что МОК рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы в России.