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Кубок Международной лиги клубного биатлона 2023. Расписание гонок

Сегодня, 12:35




Кубок Международной лиги клубного биатлона

В субботу 18 ноября стартует новое соревнование среди биатлонистов - Кубок Международной лиги клубного биатлона (МЛКБ).

В этом сезоне запланировано проведение одного этапа в Ханты-Мансийске. Как уточняют организаторы, в случае успешного опыта 
через год количество этапов может возрасти.

18 ноября пройдут мужские и женские масс-старты, а в воскресенье 19 ноября состоятся гонки преследования. Все старты покажет в прямом эфире федеральный телеканал «Матч ТВ». Прямые трансляции мужских гонок начнутся в 09:05 по московскому времени, соревнования среди женщин будут показаны в 11:20 мск.

Победители гонок получат по 1 миллиону рублей, серебряные призеры - по 500 тысяч, бронзовые - по 250 тысяч. Не останутся без вознаграждения и биатлонисты, занявшие 4-6 места.

В гонках примут участие почти 120 биатлонистов из России и Белоруссии.

Ранее стало известно, что МОК рекомендовал отказаться от участия в Играх дружбы в России.





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