Сегодня, 13:23





Предпоследний в этом сезоне этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» пройдет в Лас-Вегасе с 17 по 19 ноября.



В первый день в пятницу пройдут две свободные практики (07:30 и 11:00 мск), в субботу состоится третья свободная практика (07:30 мск) и квалификация (11:00 мск). Гонка начнется 19 ноября в 09:00 мск.



Гонщикам предстоит проехать почти 306 километров (50 кругов по 6,1 км).



Гонка пройдет в Лас-Вегасе впервые за 40 лет и уже вызывает много нареканий. Чемпион уже известен, большинство жителей в ярости от возникших неудобств, гонщики недовольны низкой температурой и свежеположенным асфальтом.



В личном зачете лидирует уже ставший чемпионом Макс Ферстаппен из «Ред Булл» (524 очка), втоное место занимает партнер голландца по команде Серхио Перес (258 очков), на третьем месте расположился гонщик команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон (226 очков).



В Кубке конструкторов лидируют «Ред Булл» (782 очка), «Мерседес» (382) и «Феррари» (362).



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