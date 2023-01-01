Кучеров против «Чикаго». Расписание матчей НХЛ на 17 ноября

Сегодня, 16:05





В Национальной хоккейной лиге 17 ноября состоятся девять матчей. Два из них представляют наибольший интерес - «Питтсбург» примет дома «Нью-Джерси» (03:00 мск), а «Тампа» сыграет в гостях с «Чикаго» (04:00).



Сидни Кросби и Евгений Малкин будут противостоять команде, где лидерство в этом сезоне захватил 1-й номер драфта-2019 Джек Хьюз. 22-летний нападающий в 10-ти матчах набрал 20 очков (5+15). Столько же очков (7+13) набрал еще один представитель «Дэвилз» Йеспер Братт. Швед, которого команда выбрала в 2016 году под общим 162-м номером, прогрессирует третий сезон подряд.



«Питтсбург» одержал пять побед подряд, «Нью-Джерси» проиграл три последние матча.



Никита Кучеров набрал в этом сезоне 23 очка (11+12) и имеет все шансы отличиться этой ночью. «Чикаго» выиграл осенью только один домашний матч и три раза проиграл.



Расписание других матчей: «Коламбус» - «Аризона» (03:00), «Монреаль» - «Вегас» (03:00), «Сиэтл» - «Айлендерс» (06:00), «Сан-Хосе» - «Сент-Луис» (06:30), «Лос-Анджелес» - «Флорида» (06:30), «Детройт» - «Торонто» (22:00).



Три игрока «Ванкувера», который проведет матч в Калгари (05:00 мск), набрали по 26 очков и возглавляют список лучших бомбардиров сезона. Защитник Куинн Хьюз (родной брат Джека) забил 6 шайб и сделал 20 передач, у Элиаса Петтерссона 7+19, у Джей Ти Миллера 10+16.



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