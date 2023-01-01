Победная серия «Авангарда». Расписание КХЛ на 17 ноября

Вчера, 22:16





В Континентальной хоккейной лиге 17 ноября состоятся два матча. «Авангард» примет дома «Адмирал» (16:30 мск), «Нефтехимик» сыграет на своем льду с «Амуром» (19:00).



«Авангард» одержал семь побед подряд в чемпионате и имеет реальный шанс продлить победную серию. «Адмирал» набрал 24 очка в нынешнем сезоне и занимает последнее место в общей турнирной таблице.



Нападающий омского клуба Рид Буше возглавляет список лучших снайперов КХЛ (22 шайбы), Владимир Ткачев - список лучших ассистентов (32 передачи). Ткачев и Райан Спунер - в тройке лучших бомбардиров. Российский хоккеист набрал 43 (11+32) очка, в активе канадца 38 (13+25) результативных баллов.



«Нефтехимик» и «Амур» находятся вне зоны плей-офф, поэтому каждое очко между равными по силе командами имеет особый вес.



Ранее сообщалось, что у игрока московского футбольного клуба «Динамо» Федора Смолова родилась дочь.