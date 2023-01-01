Албания рвется на Евро-2024. Расписание отбора на 17 ноября

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В отборочном турнире к чемпионату Европы по футболу 17 ноября состоятся семь матчей.



Наибольший интерес представляют три поединка. Сборная Молдавии примет у себя дома Албанию (20:00 мск), Польша сыграет с Чехией (22:45), а Италия сыграет на своем поле с Северной Македонией (22:45).



Албанцы (13 очков, 6 игр) при удачном для себя исходе в матче в Кишиневе во второй раз в истории примут участие в европейском первенстве. За вторую путевку в группе E ведут борьбу сборные Чехии (11, 6), Польши (10, 7) и Молдавии (9, 6).



В группе С победителем стала сборная Англии. Второе место занимают украинские футболисты (13 матчей, 7 игр), на третьем - Италия (10, 6). Итальянским футболистам необходима победа в матче с Северной Македонией, а 20 ноября они встретятся со сборной Украины. Где, скорее всего, и решится судьба второй путевки на Евро-2024.



Расписание других матчей: Казахстан - Сан-Марино (18:00), Финляндия - Северная Ирландия (20:00), Дания - Словения (22:45), Англия - Мальта (22:45).



Ранее стало известно полное расписание финальной части Евро-2024.