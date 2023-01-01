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Расписание Гран-при по фигурному катанию 2023 в Самаре

Сегодня, 10:28




Петр Гуменник

Предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию состоится в Самаре 18-19 ноября 2023 года.

В женском катании ожидается выступление Дарьи Садковой и Ксении Синицыной. Софья Акатьева вновь из-за травмы не выступит на этапе Гран-при. Не приедет в Самару победитель этапа в Казани Владислав Дикиджи, но выступят Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В соревнованиях танцоров главные фавориты - Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.

В субботу пройдет короткая программа у мужчин (13:00 мск), женщин (14:45) и танцевальных пар (16:30). Первый канал покажет соревнования с 16:40 до 18:00 мск.

На следующий день определятся сильнейшие мужчин (12:30), женщин (14:30) и танцевальных пар (16:30). Время показа на Первом канале - с 15:05 до 16:50 мск.

Заключительный шестой этап Гран-при пройдет 25-26 ноября в Москве.

Ранее сообщалось, что Алина Загитова выложила в соцсетях откровенные фотографии в черном платье.





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