Расписание Гран-при по фигурному катанию 2023 в Самаре

Сегодня, 10:28





Предпоследний этап Гран-при России по фигурному катанию состоится в Самаре 18-19 ноября 2023 года.



В женском катании ожидается выступление Дарьи Садковой и Ксении Синицыной. Софья Акатьева вновь из-за травмы не выступит на этапе Гран-при. Не приедет в Самару победитель этапа в Казани Владислав Дикиджи, но выступят Петр Гуменник, Андрей Мозалев и Александр Самарин. В соревнованиях танцоров главные фавориты - Егор Базин и Елизавета Худайбердиева.



В субботу пройдет короткая программа у мужчин (13:00 мск), женщин (14:45) и танцевальных пар (16:30). Первый канал покажет соревнования с 16:40 до 18:00 мск.



На следующий день определятся сильнейшие мужчин (12:30), женщин (14:30) и танцевальных пар (16:30). Время показа на Первом канале - с 15:05 до 16:50 мск.



Заключительный шестой этап Гран-при пройдет 25-26 ноября в Москве.



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