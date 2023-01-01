День рождения Деда Мороза и другие праздники 18 ноября

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В России и мире 18 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.



День рождения Деда Мороза. Праздник впервые прошел в 2005 году в рамках проекта «Великий Устюг – родина Деда Мороза». В Москве с этого дня в парках, торговых центрах и учреждениях культуры открываются ящики для писем Деду Морозу.



День памяти святителя Ионы, архиепископа Новгородского (День Ионы). В этот день на Руси девушки просят Бога о хорошем муже. На полях в этот день заканчивается уборка черной редьки. На столе появляются различные приготовленные из нее блюда.



Не забываем и про оригинальные праздники, которые отмечаются в этот день - День принцесс, День придумывания секретов и День лукового супа-пюре.



Ранее сообщалось, что в Москве на ВДНХ открывается традиционный ледовый каток.