Евгений Малкин задолжал государству полмиллиона рублей

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Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин имеет задолженность перед российской налоговой инспекцией.



Как информирует телеграм-канал SHOT, общая сумма долга составляет около 579 тысяч рублей. У Малкина в России есть бизнес - рекламная фирма и бренд одежды.



Четыре года назад из-за скандала с криптовалютой выяснилось, что у Малкина кроме российского есть американский паспорт.



В нынешнем сезоне НХЛ 37-летний хоккеист провел в составе «Питтсбурга» 15 матчей и набрал 17 очков и имеет один из худших в команде показателей полезности (минус 1). Три раза, в 2009, 2016 и 2017 годах, Малкин вместе с «Пингвинз» становился обладателем Кубка Стэнли.



Ранее сообщалось, что игрок «Лос-Анджелеса» Адриан Кемпе отправил Малкина в нокдаун.