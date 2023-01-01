Спортивное обозрение
КХЛ НХЛ ЧМ Олимпиада Футбол Биатлон Формула 1 ЗОЖ ТВ Другие


Как выглядит новая жена Мануэля Нойера

Сегодня, 16:04




Мануэль Нойер и Аника Биссель

Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер этот осенью второй раз сыграл свадьбу. Рассказываем, кто новая избранница известного вратаря.

Как сообщают немецкие СМИ, супругой Нойера стала 23-летняя Аника Биссель. Аника 2000-го года рождения и младше супруга на 14 лет. Родилась новая жена немецкого вратаря в Эрлангене, который расположен в Баварии. До последнего времени выступала за гандбольный клуб из Регенсбурга, но недавно одно из изданий сообщило, что Биссель пропустит остаток сезона 2023/2024 из-за беременности.

Мануэль и Аника познакомились в 2020 году после четырехмесячной разлуки Нойера и его бывшей жены Нины Вайс. Журналисты увидели пару в аэропорту Германии.

Светские обозреватели отмечают, что Аника внешне похожа на первую жену футболиста - блондинка и большая модница. Единственное отличие - Аника на 8 лет моложе Нины.

Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Федор Смолов стал отцом.





  • День рождения Деда Мороза и другие праздники 18 ноября
  • Футболист «Динамо» Федор Смолов стал отцом
  • Молодожены сыграли свадьбу и выиграли 1 миллион долларов
  • Кубок конфедераций 2017
  • Олимпиада-2014. Состав сборной России по хоккею
    •




    Лига чемпионов УЕФА 2023/2024: расписание матчей, результаты, турнирная таблица

    Расписание матчей Лиги чемпионов 2023

    Групповой этап Лиги чемпионов по футболу сезона 2023/2024 начался 19 сентября и завершится 13 декабря 2023 года.

    Чемпионы Формулы-1 за всю историю

    Чемпионы Формулы 1

    Британский пилот Льюис Хэмилтон, выступающий за «Мерседес» в 2021 году мог превзойти казавшееся вечным достижение Михаэля Шумахера и стать восьмикратным чемпионом мира.

    Обладатели «Золотого мяча» в футболе

    Обладатели Золотого мяча

    «Золотой мяч» - самая престижная индивидуальная награда для футболистов была учреждена в 1956 году французским еженедельником «Франс футбол».

    «Реал» обыграл «Барселону» в первом «эль класико» сезона 2023/2024

    Эль класико Барселона Реал 28 октября 2023

    «Эль класико» - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола, противостояние двух самых популярных испанских команд - мадридского «Реала» и «Барселоны».

    Кубок России по футболу 2023/2024

    Кубок России по футболу 2023 2024

    В Кубке России по футболу в сезоне 2023/2024 принимают участие 16 клубов премьер-лиги, а также 92 клуба ФНЛ и любительских коллективов.

    Чемпионат Европы по футболу (Евро-2024): расписание матчей

    Чемпионат Европы по футболу 2024

    17-й чемпионат Европы по футболу (Евро-2024) пройдет в 10 городах Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года.

    Кубок мира по биатлону 2023/2024. Расписание гонок

    Кубок мира по биатлону 2023, 2024

    Кубок мира по биатлону 2023/2024 начнется в шведском Эстерсунде 25 ноября и завершится этапом в канадском Кенморе 18 марта 2024 года.









    Капризов едет в Швецию. Расписание матчей НХЛ на 18 ноября
    Как выглядит новая жена Мануэля Нойера
    Евгений Малкин задолжал государству полмиллиона рублей
    День рождения Деда Мороза и другие праздники 18 ноября
    Программа передач Матч ТВ на 18 ноября 2023 года
    Расписание Гран-при по фигурному катанию 2023 в Самаре
    Программа передач ТВ, телепрограмма на 18 ноября 2023
    Албания рвется на Евро-2024. Расписание отбора на 17 ноября
    Куриное филе в мультиварке - рецепты для здорового питания
    Победная серия «Авангарда». Расписание КХЛ на 17 ноября


    © 2007-2023 Спортивное обозрение. hockeyreview@mail.ru