Как выглядит новая жена Мануэля Нойера

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Вратарь мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер этот осенью второй раз сыграл свадьбу. Рассказываем, кто новая избранница известного вратаря.



Как сообщают немецкие СМИ, супругой Нойера стала 23-летняя Аника Биссель. Аника 2000-го года рождения и младше супруга на 14 лет. Родилась новая жена немецкого вратаря в Эрлангене, который расположен в Баварии. До последнего времени выступала за гандбольный клуб из Регенсбурга, но недавно одно из изданий сообщило, что Биссель пропустит остаток сезона 2023/2024 из-за беременности.



Мануэль и Аника познакомились в 2020 году после четырехмесячной разлуки Нойера и его бывшей жены Нины Вайс. Журналисты увидели пару в аэропорту Германии.



Светские обозреватели отмечают, что Аника внешне похожа на первую жену футболиста - блондинка и большая модница. Единственное отличие - Аника на 8 лет моложе Нины.



Ранее сообщалось, что бывший футболист сборной России Федор Смолов стал отцом.