Капризов едет в Швецию. Расписание матчей НХЛ на 18 ноября

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В Национальной хоккейной лиге 18 ноября состоятся пять матчей. «Миннесота» Кирилла Капризова проведет предстоящий поединок с «Оттавой» в Стокгольме.



Игра начнется в 19:00 по московскому времени. Еще одна встреча «Уайлд» в столице Швеции пройдет 19 ноября. Соперником будет «Торонто Мэйпл Лифс».



«Миннесота» неважно начала сезоне, набрав всего 40% возможных очков. В активе команды 5 побед, 10 поражений и только 12-е место на Западе. Кирилл Капризов занимает второе место в команде по результативности (5+10), но имеет худший среди всех игроков «Уайлд» показатель поледности (минус 11). «Оттава» также расположилась в подвале Восточной конференции (14 очков, 15-е место). 21-летний немецкий хоккеист Тим Штюцле лидирует в команде по очкам (4+16), 25-летний Брэди Ткачук возглавляет список лучших снайперов «Сенаторс».



Расписание других матчей: «Виннипег» - «Баффало» (04:00), «Анахайм» - «Флорида» (06:00), «Филадельфия» - «Вегас» (21:00), «Нэшвиллз» - «Чикаго» (22:00).



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