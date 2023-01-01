Медведев сыграет с Синнером в полуфинале итогового турнир ATP

Вчера, 20:33





В Италии завершились групповые матчи итогового турнира ATP 2023 года и определились полуфиналисты.



Даниил Медведев встретится в 1/2 финала с итальянцем Янником Синнером. Другую пару составят серб Новак Джокович и испанец Карлос Алькарас.



Даниил Медведев вышел в следующий раунд со второго места. В стартовой встрече Медведев одержал победу над Андреем Рублевым (6:4, 6:2), во второй обыграл Александра Зверева (7:6, 6:4) и досрочно обеспечил себе путевку в полуфинал. В заключительном поединке россиянин проиграл Карлосу Алькарасу (4:6, 4:6) и уступил ему итоговое первое место после группового этапа.



Соперник Медведева Янник Синнер выиграл все три матча на первом этапе: у грека Стефаноса Циципаса (6:4, 6:4), Новака Джоковича (7:5, 6:7, 7:6) и датчанина Хольгера Руне (6:2, 5:7, 6:4).



22-летний Синнер родился в итальянском Сан-Кандидо и сейчас проживает в Монте-Карло. Где, кстати, давно обосновался Медведев. Тренирует итальянца Рикардо Пьятти, c 2019 года работающий с Марией Шараповой.



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