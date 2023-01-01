«Зеленое дерби» в Казани. Расписание КХЛ на 18 ноября

Вчера, 23:36





Восемь матчей пройдут 18 ноября в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.



«Зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» состоится в Казани и начнется в 17:00 мск. Перед очным поединком казанцы набрали 40 очков и на три опережают уфимцев.



Лидер чемпионата московский «Спартак» примет дома одного из лидеров Восточной конференции тольяттинскую «Ладу» (14:00). Вторая команда Запада московское «Динамо» сыграет в гостях с «Торпедо» (17:00). Клуб Игоря Ларионова набрал 38 очков и идет 4-м в конференции.



«ХК Сочи» прервал серию из 9-ти поражений подряд, обыграв в прошлом матче «Ладу». На этот раз в гости к сочинцам приедет ЦСКА (17:00). СКА одержал четыре победы подряд и отправится в Ярославль для встречи с местным «Локомотивом» (17:00). У которого в активе три последние игры без поражений.



Лидер Восточной конференции «Металлург» примет «Барыс» (14:30), который занимает предпоследнее место в таблице.



Расписание других матчей: «Трактор» - «Автомобилист» (14:30), «Куньлунь» - «Сибирь» (16:00).



Ранее сообщалось, что Кирилл Капризов сыграет в двух матчах в Швеции.