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Нидерланды против Ирландии. Расписание отбора Евро-2024 на 18 ноября

Сегодня, 09:24




Албания претендует на Евро 2024

Семь матчей пройдут 18 ноября в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по футболу 2024 года.

В группе D один участник финального турнира определился (Турция). На оставшуюся путевку претендуют три сборные - Уэльс 10 очков, 6 игр), Хорватия (10, 6) и Армения (7, 6). 18 ноября Армения примет дома Уэльс (17:00 мск), Латвия сыграет на своем поле с Хорватией (20:00).

В группе В Нидерланды сыграют с Ирландией (22:45), а вышедшая на Евро-2024 Франция проведет товарищеский матч с Гибралтаром (22:45). Обе команды не имеют никакой мотивации выкладываться на поле. За второе место ведут борьбу голландцы (12 очков, 6 игр) и греки (12, 7).

Три игры состоятся в группе I: Белоруссия - Андорра (20:00), Швейцария - Косово (22:45), Израиль - Румыния (22:45). Швейцария и Румыния набрали по 16 очков и на четыре опережают идущих третьими израильтян. Скорее всего, эти две сборные и получат путевки в финальный турнир.

Ранее сообщалось о расписании матчей финального турнира чемпионата Европы по футболу и о странах, которые вышли на Евро-2024.





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