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Международный мужской день и другие праздники 19 ноября

Сегодня, 11:33




Международный мужской день

В России и мире 19 ноября 2023 года отмечают следующие праздники, в том числе церковные православные.

Международный мужской день впервые стал отмечаться в 1999 году жителями Республики Тринидад и Тобаго.

День ракетных войск и артиллерии учрежден Указом Президента РФ в 2006 году и приурочен к контрнаступлению Красной Армии в ходе Сталинградской Битвы 19 ноября 1942 года.

День работника стекольной промышленности учрежден в 2000 году и приурочен ко дню рождения знаменитого русского ученого М. В. Ломоносова 19 ноября 1711 года.

Всемирный день памяти жертв ДТП учрежден Резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2005 году и отмечается в третье воскресенье ноября.

Всемирный день туалета провозглашен в 2001 году во время международной конференции в Сингапуре, посвященной проблемам санитарии и учрежден резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2013 году.

День памяти святителя Павла, исповедника, патриарха Константинопольского (Павел Ледостав). В этот день рыбаки готовятся к зимней подледной рыбалке, достают и проверяют снасти.





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