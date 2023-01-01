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Кучеров против Макдэвида. Расписание матчей НХЛ на 19 ноября

Сегодня, 13:28




Кучеров и Макдэвид

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги в ночь на 19 ноября состоятся 11 матчей.

«Вашингтон» встретится дома с «Коламбусом» (03:30 мск). Лидер «Кэпиталз» Александр Овечкин только четыре раза отличился в этом сезоне и занимает в снайперской гонке 172-е место. Ждем хороших новостей из-за океана, ведь «Блю Джекетс» проиграл 11 из 12-ти последних матчей и идет на последнем месте на Востоке.

«Тампа-Бэй» Никиты Кучерова примет на своем льду «Эдмонтон» с Коннором Макдэвидом в составе (00:00). «Ойлерз» выиграл три последних матча, но лидер команды до сих пор не может набрать оптимальную форму. На счету Макдэвида 13 очков и 77 место в списке лучших бомбардиров сезона. У партнера канадца Леона Драйзайтля 21 очко (6+15).

«Рейнджерс» проведет матч с «Нью-Джерси» (03:00). Артемий Панарин набирает очки во всех матчах этого сезона и идет на 5-м месте в списке лучших бомбардиров.

«Ванкувер» сыграет дома с «Сиэтлом» (06:00). Следим за игроками «Кэнакс», которые в топе по многим индивидуальным показателям. 24-летний защитник команды Куинн Хьюз лидирует в НХЛ по очкам (27), передачам (21) и по показателю полезности (+15).

«Айлендерс» проиграл семь матчей подряд и отпраляется в гости к «Калгари» (03:00). Один из лидеров сезона «Бостон Брюинз» дома сыграет с «Монреалем» (03:00), «Миннесота» проведет второй матч в Стокгольме - с «Торонто» (16:00).

Расписание других матчей: «Каролина» - «Питтсбург» (03:00), «Виннипег» - «Аризона» (03:00), «Даллас» - «Колорадо» (04:00), «Лос-Анджелес Кингз - «Сент-Луис» (06:30).

Ранее сообщалось, что нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин имеет задолженность перед российской налоговой инспекцией.





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