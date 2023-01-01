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Телеканалам Матч ТВ, KHL и KHL Prime хоккей не нужен

Сегодня, 17:19




КХЛ на ТВ

Нападающий московского «Спартака» Николай Голдобин в матче с «Ладой», который завершился победой москвичей со счетом 5:3, сделал дубль и довел число заброшенных шайб в текущем сезоне до 24-х.

Форвард установил новый рекорд клуба по голам за одну «регулярку». А ведь позади только половина чемпионата!

28-летний хоккеист возглавляет список снайперов и бомбардиров чемпионата (49 очков). Еще два игрока «Спартака», Павел Порядин и Иван Морозов, в десятке лучших бомбардиров КХЛ.

Кто смог увидеть игру между лидером всей КХЛ и одним из лидеров Востока? Только 9 тысяч болельщиков, которые пришли на арену «Мегаспорт» в Москве. Ни федеральный «Матч ТВ», ни телеканалы KHL и KHL Prime игру не показали.

Еще один топовый матч, «зеленое дерби» между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым», все три канала также проигнорировали.

Ранее стала известна дата открытия главного ледового катка на ВДНХ в Москве.





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