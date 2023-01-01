Дальневосточное дерби. Расписание матчей КХЛ на 19 ноября

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В Континентальной хоккейной лиге 19 ноября состоятся три матча. В Хабаровске состоится первый в сезоне матч в рамках Дальневосточного дерби. «Амур» сыграет на своем льду с «Адмиралом» (10:00 мск).



В последних пяти матчах между командами четыре победы одержал «Амур» и один раз сильнее оказались хоккеисты «Адмирала»



Оставшиеся матчи в рамках Дальневосточного дерби в сезоне 2023/2024: 21 и 28 ноября, 6, 7 и 20 декабря.



«Авангард» отправляется в гости к «Нефтехимику» (17:00). Омский клуб одержал восемь побед подряд и занимает второе место в Восточной конференции. «Нефтехимику» идет 9-м на Востоке.



«Северсталь» примет дома «Витязь» (17:00). Первый спаренный матч между командами, который состоялся накануне, завершился победой хозяев со счетом 6:2.



Ранее сообщалось о том, что Кирилл Капризов признался в том, что принимает ванны из олейньей крови.