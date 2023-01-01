Сербия или Черногория? Расписание отбора Евро-2024 на 19 ноября

Сегодня, 08:50





19 ноября состоятся девять матчей в рамках отборочного турнира чемпионата Европы по Футболу.



Сербия и Черногория, выступающие в группе G, претендуют на вторую путевку на поездку в Германию следующим летом. Первые сыграют дома с Болгарией (17:00 мск, трансляция на Матч ТВ), а вторые в гостях проведут матч с Венгрией (17:00), которая уже попала в финальную часть.



В группе А Испания сыграет дома с Грузией (22:45, Матч ТВ), Шотландия примет на своем поле Норвегию (22:45). Хозяева обеспечили себе попадание в финальный турнир, поэтому выставят на предстоящие матчи резервные составы.



В группе J обладатели двух путевок также известны (Португалия и Словакия), поэтому результаты матчей Босния и Герцеговина - Словакия (22:45), Португалия - Исландия (22:45), Лихтенштейн - Люксембург (22:45) также не представляют никакого интереса.



В группе F Швеция примет Эстонию (20:00), а Бельгия проведет матч с Азербайджаном (20:00). Финалисты из этой группы - Австрия и Бельгия.



Ранее стало известно, что Эрлинг Холанд не поедет на чемпионат Европы по футболу.